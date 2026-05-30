Jalisco mantendrá condiciones de calor intenso, lluvias y oleaje elevado durante el fin de semana, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la entidad.

Para este sábado se esperan lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada, mientras que el domingo aumentará significativamente el potencial de precipitaciones en gran parte del estado.

Las regiones con mayor probabilidad de afectaciones son Los Altos, Ciénega, Centro, Norte, Lagunas, Sur, Sureste, Sierra de Amula y Valles.

Las condiciones estarán favorecidas por la combinación de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.