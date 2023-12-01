La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco desactivó la Alerta Atmosférica para los municipios de Guadalajara y Zapopan, luego de que mejoraran las condiciones de calidad del aire en la zona.

Sin embargo, la dependencia informó que la medida continúa vigente en Ahualulco de Mercado, Teuchitlán, Tala, Amatitán y El Arenal debido a la presencia de humo generado por incendios forestales.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de medios oficiales para conocer la evolución de las condiciones atmosféricas en cada municipio.