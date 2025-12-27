Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara prevén que la última semana del año registre temperaturas frías en Jalisco, aunque entre uno y dos grados por arriba del promedio histórico.

Explican que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se esperan mínimas de entre siete y doce grados, con mayor descenso en regiones como el Norte del estado, Los Altos y zonas montañosas como Mazamitla y Tapalpa.

Indican que la segunda quincena de diciembre y enero conforman el periodo más frío del año.