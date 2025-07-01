A más de un año del cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos, la reaparición del gusano barrenador provocó pérdidas estimadas en 15 mil millones de pesos al sector pecuario, confirma la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Detalla que el freno a las exportaciones generó un impacto de 700 millones de dólares, lo que significa cerca de un millón de bovinos no colocados en el mercado estadounidense.

Además, los controles sanitarios elevaron costos en más de 2.2 millones de reses, con gastos de hasta 2 mil pesos por animal, lo que afectó principalmente a ganaderos del sur y sureste del país.