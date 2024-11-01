La Cámara de Comercio de la Ciudad de México estimó que la celebración del Día de Reyes generará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos en la capital del país, un incremento de 5.3 por ciento respecto al año previo.

El organismo destacó que el gasto promedio por niño se calcula en 2 mil 508 pesos, 14 por ciento más que en 2025.

Entre los artículos más demandados figuran videojuegos, dispositivos electrónicos, bicicletas y juguetes tradicionales.