El municipio de Tlaquepaque obtuvo 6.2 millones de pesos durante el primer día de la jornada de cobro del impuesto predial, lo que representa un incremento del 17 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, informó que alrededor de 2 mil 500 contribuyentes acudieron el 2 de enero para aprovechar el descuento del 15 por ciento por pronto pago vigente hasta marzo.

Como incentivo, los primeros en liquidar recibieron mil balones y mil jerseys.

Para agilizar el proceso, el ayuntamiento habilitó 20 puntos de recaudación distribuidos en las nueve delegaciones y tres agencias municipales, con horarios extendidos.

También se puede realizar el pago en línea a través del portal oficial o en bancos y establecimientos comerciales autorizados.

Méndez Salcedo recordó que los adultos mayores de 60 años pensionados, jubilados o viudos tienen acceso a un descuento del 50 por ciento, y los mayores de 65 años a una exención total sobre el primer millón de pesos del valor de su propiedad.

Asimismo, durante enero y febrero se aplicarán descuentos en servicios como cementerios y agua potable. (Por Edgar Flores Maciel)