El Gobierno Federal contempla una inversión de alrededor de mil millones de pesos en 2026 para el saneamiento del Río Santiago, informó Claudia Gómez Godoy, comisionada presidencial del Organismo de Cuenca Lerma–Santiago.

La funcionaria destacó que, además de la aportación federal, se requiere que los estados de la cuenca Lerma–Santiago y los municipios involucrados destinen recursos propios para reforzar las acciones de saneamiento.

“Este año invertimos alrededor de 650 millones de pesos en 2025 y el próximo año, más o menos, tenemos mil millones por cada río: mil por el Lerma y mil por el Santiago. Necesitamos incrementar y que haya inversiones de otro tipo, por ejemplo, tenemos que lograr que los estados inviertan también más, los municipios también van a invertir parte de su FAIS para el tema del saneamiento”.

Gómez Godoy añadió que se trabaja en la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales y en un esquema de sanciones más severas contra quienes descarguen contaminantes al río. (Por Marck Hernández)