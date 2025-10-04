Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada nocturna en un edificio de apartamentos en Chicago, donde descendieron en rapel desde helicópteros y derribaron puertas.
Sin embargo, la acción impactó a familias y ciudadanos estadounidenses, quienes denunciaron agresiones, amenazas y comentarios ofensivos de los agentes.
Las autoridades señalaron que la operación estaba dirigida a integrantes del Tren de Aragua, pero no respondieron a las denuncias de abusos.
Redada de Patrulla Fronteriza en Chicago genera denuncias de abusos
Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada nocturna en un edificio de apartamentos en Chicago, donde descendieron en rapel desde helicópteros y derribaron puertas.