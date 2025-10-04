Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada nocturna en un edificio de apartamentos en Chicago, donde descendieron en rapel desde helicópteros y derribaron puertas.

Sin embargo, la acción impactó a familias y ciudadanos estadounidenses, quienes denunciaron agresiones, amenazas y comentarios ofensivos de los agentes.

Las autoridades señalaron que la operación estaba dirigida a integrantes del Tren de Aragua, pero no respondieron a las denuncias de abusos.