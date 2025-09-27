El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvias fuertes este sábado en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

En tanto, indica que el frente frío número cuatro generará precipitaciones en el noreste y oriente del país, mientras que canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias en occidente, centro, sur y sureste.

Además, se prevén temperaturas de hasta 40 °C en al menos 10 estados.