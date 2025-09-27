El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, inauguró la rehabilitación de la calle San José María Robles, en Jardines de San Ignacio.

La obra abarcó colocación de concreto hidráulico, banquetas accesibles, alumbrado LED, señalética, vegetación y sistemas de infiltración pluvial.

La Dirección de Obras Públicas afirmó que la vialidad tiene una garantía de 30 años mientras destacó que el proyecto prioriza seguridad y accesibilidad para todos los sectores.