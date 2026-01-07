Las festividades de los Santos Reyes en Cajititlán podrían reunir este año a más de dos millones de personas, informó el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino.

Hasta este martes, se han contabilizado más de 400 mil asistentes, pero se espera que la cifra incremente por las actividades de hoy miércoles y el jueves ocho de enero, último día de las celebraciones.

El edil destacó la derrama económica para comerciantes locales, con alrededor de 250 puestos instalados.

Para garantizar saldo blanco, el gobierno municipal activó un centro de mando con trescientas personas y un operativo vial con filtros, cierres parciales y estacionamientos autorizados.