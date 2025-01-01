El Gobierno de Jalisco y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos arrancaron la Campaña de Acopio de Árboles de Navidad Naturales 2026, cuyo objetivo es transformarlos en composta destinada a la restauración de zonas verdes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades estiman recolectar más de mil doscientos ejemplares, los cuales, tras ser triturados, generarán alrededor de seis mil metros cuadrados de cubierta orgánica para mejorar suelos degradados.

Se pide a la población entregar los árboles sin adornos, etiquetas ni señales de quema.

Como sedes permanentes se habilitaron el Bosque Los Colomos y el Parque Metropolitano mientras que el Parque Agua Azul y el Parque Alcalde operarán como centros temporales los domingos hasta el ocho de febrero. (Por Edgar Flores Maciel)