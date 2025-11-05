Previo a la sesión del pleno donde se votará el Presupuesto de Egresos de 2026, se prevén modificaciones y reasignaciones por hasta mil 143 millones de pesos.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, aseguró que buscarán fortalecer distintas agendas con dichos recursos.

“Son más de mil 143 millones de pesos con relación a lo que se había enviado en la propuesta inicial. Qué estamos diciendo con esto, que estamos fortaleciendo todas esas agendas que necesitaban incrementos y que también surgen de esta construcción social, surgen de escuchar a las personas”.

Entre las reasignaciones previstas se encuentran recursos adicionales para la agenda de personas desaparecidas (incluido el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Vicefiscalía Especializada), así como apoyos para los Hospitales Civiles, la Universidad de Guadalajara, la red de Centros de Justicia para las Mujeres y labores de mantenimiento de los radares de fotoinfracción.

También se ajustaría el subsidio destinado al transporte público. (Por Marck Hernández)