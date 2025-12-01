La discusión para extinguir el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México derivó en una confrontación física entre diputadas del PAN y Morena que obligó a suspender la sesión ordinaria del Congreso capitalino.

El altercado se desató cuando la panista Daniela Álvarez tomó la tribuna para acusar a Morena de incumplir el acuerdo de crear un órgano colegiado de transparencia, lo que provocó empujones, jalones de cabello y golpes entre legisladoras.

Tras el caos en el pleno, Morena abandonó el recinto y se trasladó a una sede alterna, donde se prevé continuar con la aprobación del presupuesto.