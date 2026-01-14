Campeche es el laboratorio de Morena, donde se gobierna como si fuera un estado estalinista, asegura el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“¿Eso dónde pasa? Pues en el Stalinismo, ¿no? ¿Eso dónde pasa? Pues donde hay dictaduras. Campeche es el único lugar donde, en este país, donde algunos periodistas tienen un censor junto a ellos. Date cuenta que aquí tuviera un censor alguno de ustedes, y que cuando viniera alguien de Morena, primero le tuvieran que decir al censor qué es lo que van a preguntar para que se los autoricen. Fíjense que hay gente que lo dice, que Campeche es un laboratorio, por eso las leyes contra los periodistas, por eso las leyes de expropiación y por eso este tipo de acciones como las de hoy”. (Por Arturo García Caudillo)