Real Madrid sumó su segundo fracaso del año al quedar eliminado en la Copa del Rey, tan sólo 3 días después de haber perdido la Súpercopa de España ante el Barcelona, el domingo pasado.

El equipo “Merengue” fue derrotado ahora 3-2 por el Albacete de la Segunda División, en el debut de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico, en duelo de los Octavos de final del Torneo Copero celebrado en el estadio, Carlos Belmonte.

Albacete abrió el marcador con anotación de Javi Villar y terminó por conseguir el triunfo con doblete de Jefté Betancor. Por el Madrid descontaron: Franco Mastantuono y el canterano Gonzalo García.

En su siguiente encuentro, Real Madrid recibe el próximo sábado al Levante en la fecha 20 de LaLiga de España.

En otros resultados de este miércoles de la Copa del Rey, Levante derrotó 2-0 al Rayo Vallecano y el Real Betis eliminó al Elche al imponerse por 2-0. (Por Manuel Trujillo Soriano)