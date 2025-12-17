La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, expresó el respaldo de su partido al Presupuesto de Egresos para 2026 aprobado por el Congreso del Estado, en cuya votación la bancada tricolor emitió su voto a favor.

La dirigente destacó que diversas propuestas presentadas por la fracción parlamentaria del PRI, integrada por las diputadas Cuquis Camarena y Alondra Fausto, así como por el legislador Aurelio Fonseca, fueron incorporadas en el dictamen aprobado por el pleno.

“Los planteamientos que se hicieron fueron oportunos. Se plantearon temas que tenían que ver con el fortalecimiento del sector agropecuario, se impulsaron temas de jóvenes, temas para mujeres, para los Centros de Justicia para las Mujeres, nos metimos a hacer un planteamiento puntual en los temas de seguridad, educación y sobre todo, de fortalecimiento municipal”.

Haro aseguró que el PRI dará seguimiento a la correcta aplicación de los recursos públicos autorizados por el Congreso local. (Por Marck Hernández)