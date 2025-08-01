El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela arrebató de manera ilegal derechos petroleros a empresas estadounidenses y que su gobierno buscará recuperarlos.
El Mandatario acusó a Caracas de expulsar a compañías de su país pese al potencial energético de la nación sudamericana.
Las declaraciones se dan un día después de que ordenara un bloqueo total a buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, además de la reciente incautación de un cargamento de crudo.
Trump afirma que EU buscará recuperar derechos petroleros en Venezuela
