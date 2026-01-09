El PRI en el Senado exigió suspender el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el Ejecutivo Federal, al advertir que representa un riesgo directo para la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en México.

A través de un exhorto solicitó se revise y suspenda la aplicación del registro obligatorio hasta contar con una evaluación técnica, jurídica y de derechos humanos integral.

Señalaron que la medida carece de controles suficientes y reproduce errores del pasado, como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, invalidado por la Suprema Corte en 2022 por violaciones a derechos humanos.