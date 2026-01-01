La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, se reunió este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses.

Al salir de la reunión, Machado destacó que Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos.

Por su parte, el presidente estadounidense mantiene su opinión de que la líder opositora no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela.