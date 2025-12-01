La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, rechazó la designación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República, al afirmar que el proceso fue una “farsa” impulsada por el oficialismo.

También criticó a Movimiento Ciudadano por respaldar el nombramiento con el voto de sus seis senadores, lo que, dijo, evidencia su alineación con el Gobierno federal.

Haro extendió sus señalamientos a la nueva Ley General de Aguas, que considera que podría afectar a productores rurales.