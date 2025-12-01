Un hombre de aproximadamente 61 años se encuentra en estado crítico tras caer desde una altura de alrededor de cuatro metros del balcón de su vivienda en la colonia Arroyo de las Flores, en Tlaquepaque.

Vecinos, alertados por un fuerte golpe y los quejidos del hombre, lo encontraron agonizante sobre la vía pública en el cruce de las calles Mirasol y Margarita. Familiares, consternados, reportaron la emergencia al 911.

Policías municipales capacitados en primeros auxilios brindaron atención inicial hasta la llegada de paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes diagnosticaron un severo trauma craneal y solicitaron su traslado urgente a un hospital.

De acuerdo con versiones familiares, el hombre había ingerido bebidas alcohólicas y, al levantarse de una silla, dio un paso hacia el balcón, desde donde cayó al encontrarse sin barandal de protección.

El adulto mayor fue estabilizado y trasladado a una clínica del IMSS, donde se confirmó la gravedad de sus lesiones. (Por Edgar Flores Maciel)