La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, anunció una serie de acciones para frenar el incremento a la tarifa del transporte público, que alcanzará los catorce pesos a partir del uno de abril.

“Vamos a promover, como lo hemos hecho, un amparo colectivo para frenar, cuando suceda, esta alza. Vamos a promover un amparo y por supuesto, saldremos a las calles a acompañar a la ciudadanía, sobre todo, a emprender acciones contundentes al igual que el sinfín de quejas que, estamos convencidos, reuniremos ante la Comisión de Derechos Humanos”.

Haro detalló que otras acciones contempladas por el PRI en Jalisco incluyen un recorrido por la Línea 4 del Tren Ligero para identificar posibles deficiencias en el servicio. Asimismo, exigió la comparecencia del Diego Monraz, secretario de Transporte, ante el Congreso del Estado de Jalisco, y solicitó al gobernador Pablo Lemus vetar el aumento tarifario. (Por Marck Hernández)