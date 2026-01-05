El conductor estadounidense Jimmy Kimmel se volvió tendencia en redes sociales luego de ganar el premio a Mejor programa de entrevistas en los Critics Choice Awards y dedicar el reconocimiento, con sarcasmo, al presidente Donald Trump.

Al subir al escenario, Kimmel agradeció al público y a la crítica, pero añadió que sin Trump “probablemente se habrían ido con las manos vacías”, en referencia al material que le provee para su comedia.

El comentario cobró relevancia tras la polémica cancelación temporal de su programa en ABC, luego de críticas relacionadas con la muerte del activista Charlie Kirk, episodio celebrado públicamente por el propio Trump. (Por Pilar Gutiérrez)