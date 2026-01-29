Las y los legisladores del PRI realizarán su Reunión Plenaria, este viernes 30 y sábado 31 de enero, encabezados por su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

El encuentro, previo al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se llevará a cabo en la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en donde definirán los temas de su Agenda Legislativa para los trabajos parlamentarios que inician este 1 de febrero.

El PRI informa que entre los temas de interés que abordarán se encuentran: seguridad, economía, finanzas públicas, así como la problemática en salud, educación y el campo.