El rejoneador español Guillermo Hermoso se declara listo para volver a la Plaza Nuevo Progreso, el próximo domingo en el segundo cartel de la Feria de Aniversario.

Dice que llega con un espectáculo que desea sea del agrado de los espectadores.

“Uno siempre busca superarse, evolucionar, y bueno pues la verdad hay caballos nuevos que algunos sacó mi Padre aquí en el festival que toreo, y eso pues bueno también como torero nosotros en nuestro caso rejoneador, el poder traer caballos nuevos, es algo bonito, y y ojalá que las novedades que traemos, pues sean el gusto del aficionado”.

Agregó el hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, que el cartel en general luce mucho: “Muy rematado que con dos toreros mexicanos que han sido los máximos triunfadores de esta Plaza en estas últimas ediciones y bueno, con un paisano, con un compañero como Marco que que creo que es el futuro al igual que que yo del toreo y que está en un gran nivel y ojalá pues pues los toros ayuden”, señaló.

También se presentarán el domingo a las 4:30 de la tarde los toreros: Ernesto Javier Calita, Diego San Román y el español Marco Pérez. (Por Martín Navarro Vásquez)