En el marco de las elecciones del próximo 4 de junio, PRI y MC se acusaron de ser aliados de Morena y querer romper la alianza Va por México. Movimiento Ciudadano citó a conferencia de prensa en calles de la capital para mostrar una barda que expresamente pintaron con la leyenda “Con el PRI ni a la esquina”. Sin embargo, ante la presencia de una veintena de priistas, decidieron cancelar el acto, como explica el diputado emecista Salomón Chertorivski.

“Ante el comunicado que se dio de esta conferencia, el PRI preparó un boicot con golpeadores, con gente que venía a armar un zafarrancho y no nos vamos a prestar a ese juego”.

Por su parte, la diputada priista en la capital, Tania Larios, expresó.

“Nosotros no hacemos este tipo de show, pero venimos aquí a decir claramente y contundentemente al intento de partido que ni es movimiento ni es ciudadano, que no sean empleados de Morena. ¿A quién le conviene tener una oposición dividida? ¿A quién? —A Morena”. (Por Arturo García Caudillo)