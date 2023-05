Los problemas que enfrentan los vecinos del Parque San Rafael por la construcción del colector en la calle Mariano Azuela, no sólo se limitan a las vibraciones o la aparición de grietas en las casas, sino que van más allá, pues denuncian que el ruido de las máquinas es día y noche e incluso tiene problemas porque trabajadores y policías hacen sus necesidades en la vía pública, a pesar de contar con sanitarios.

Los vecinos señalan que el ruido de la maquinaria pesada es a toda hora y simplemente las familias no pueden descansar. Un vecino denuncia que los miembros de la Policía Metropolitana, quienes custodian la obra, hacen sus necesidades en la calle:

“Ellos no entran a orinar a esos sanitarios porque los policías estos son de la élite, ellos no van a orinar en esos, se orinan en la calle y toda la gente no aguanta la méndiga pestilencia por toda la calle de lo que hacen y deshacen”.

Los vecinos también acusan mofas y hostigamientos de algunos trabajadores de la obra, por la inconformidad contra el proyecto. Las autoridades insisten que las obras durarán cinco semanas más. (Por Héctor Escamilla Ramírez)