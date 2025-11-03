Este fin de semana se realizó el primer festival ‘Bien de Noche’ en el primer cuadro de Guadalajara. Entre la vía recreativa, talleres, actividades, conciertos, museos, establecimientos, se contabilizaron 115 mil asistentes. Al inicio del evento, la presidenta municipal Verónica Delgadillo reconoció que los tapatíos exigen espacios para todos, no solo para los vehículos.

“Hacer comunidad es lo más valioso a lo que una sociedad le puede apostar, esto es hacer comunidad, compartir, convivir, conocernos y reconocernos, cuando esto pasa se desarrollan lazos de confianza, cuando esto pasa nos sentimos que formamos parte de algo más grande y esto de lo que formamos parte está noche es Guadalajara, que es nuestro hogar compartido, es nuestra casa, y hoy Guadalajara está de fiesta.”

El festival ‘Bien de Noche Gdl’ será el primer sábado de cada mes, con temáticas en cada uno de los recorridos. (Por Gustavo Cárdenas)