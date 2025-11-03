El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, estén vinculados con la delincuencia organizada.

Explicó que, de acuerdo con las investigaciones en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía de Michoacán, no hay elementos que relacionen al grupo de seguridad del alcalde con grupos criminales.

Indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los operativos de seguridad e investigación en Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina.