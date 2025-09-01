Un hombre identificado como Luis “S” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva tras intentar viajar en avión con un arma de fuego.

Su captura ocurrió el seis de diciembre pasado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando pretendía abordar un vuelo a Tuxtla Gutiérrez con una pistola, un cargador y diez cartuchos en su equipaje de mano.

El arma fue detectada en el filtro de seguridad y el hombre fue arrestado por la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

El imputado quedó interno en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.