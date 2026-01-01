El Gobierno de Jalisco, en coordinación con Fundación Marisa y el Tecnológico de Monterrey, presentó el distintivo Crece, una herramienta para promover entornos laborales incluyentes e igualitarios.
El modelo contempla diagnósticos, acompañamiento y evaluación progresiva para reducir barreras de acceso al empleo formal y fortalecer la competitividad.
Destacaron que la inclusión es una decisión estratégica y que el distintivo no es un reconocimiento simbólico, sino una política de desarrollo de largo plazo.
Lanzan distintivo Crece para impulsar inclusión laboral en Jalisco
