Un juez del Estado de México impuso prisión preventiva justificada a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” por su presunta participación en la desaparición y homicidio de Fernandito, un niño de cinco años hallado sin vida en el municipio de Los Reyes La Paz.

De acuerdo con la Fiscalía, el menor fue retenido el 28 de julio como garantía por una deuda de mil pesos que su madre tenía con los acusados.

El dictamen forense estableció que Fernandito murió por traumatismo craneoencefálico severo, presuntamente pocas horas después de ser privado de la libertad.

Los imputados permanecerán detenidos mientras se define, el próximo lunes, si serán vinculados a proceso.