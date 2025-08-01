El Servicio Meteorológico Nacional informó que “Ivo” continúa como tormenta tropical al sur de la península de Baja California, por lo que genera lluvias fuertes en Baja California Sur, así como vientos intensos y oleaje elevado en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Según los pronósticos, el sistema se desplazará mar adentro durante las próximas horas, debilitándose hasta disiparse en el Pacífico.

La autoridad señaló que el fenómeno no representa riesgo para las costas mexicanas, aunque se mantiene vigilancia en la región.