Al menos 10 ingenieros vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad por un comando armado en el municipio de Concordia, Sinaloa, reportan familiares.

Parte de los desaparecidos serían originarios de Sonora, principalmente de Hermosillo.

La Asociación de Ingenieros de Minas expresó su preocupación y confirmó que los hechos habrían ocurrido el 23 de enero, cuando hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento La Clementina, donde se hospedaba el personal.

Autoridades confirman que ya existe una carpeta de investigación y fichas de búsqueda activas.