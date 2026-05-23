La Fiscalía del Estado informó que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco.

Las investigaciones señalan que en enero pasado, Nancy Isabeth “N” y Ángeles Lizbeth “N” habrían distraído a la víctima para facilitar que fuera sometida y llevada a una vivienda cercana.

Dentro del inmueble presuntamente participaron Antonio de Jesús “N” y Joel de Jesús “N” en la agresión física contra el hombre, quien posteriormente fue localizado sin vida en una glorieta de la misma colonia.

Los cuatro implicados permanecerán en prisión preventiva durante un año mientras continúan las investigaciones.