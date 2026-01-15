A más de dos semanas del asesinato del comerciante del Mercado de Abastos, Alberto Prieto, las autoridades han procesado únicamente alrededor del 50 por ciento de los cerca de 2 mil casquillos localizados en la escena del crimen, informó el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

“Hemos estado en contacto con personal del instituto para que nos den los avances y van más o menos como en el 50 por ciento del procesamiento. Los calibres que se encontraron en el lugar de los hechos, tenemos desde 380 del calibre 40, calibre 45, .223 y 7.62”.

Pese a las labores periciales en curso, las autoridades reconocieron que hasta el momento no se tiene identificadas a las personas responsables del triple homicidio ocurrido durante el ataque armado. (Por Edgar Flores Maciel)