La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó la mañana de este jueves un operativo en la Zona Centro de Guadalajara, con cateos en tres fincas ubicadas en el cruce de las calles Penitenciaría y Pedro Moreno, como parte de las investigaciones para localizar a Josefina Pintor, mujer reportada como desaparecida en la colonia Americana.

La titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, explicó que el caso se investiga bajo el Protocolo Alba.

“Estamos investigando la desaparición a través de Protocolo Alba de una mujer de 50 años que no se sabe de su paradero desde el día 30 de diciembre, y pues se piden estos cateos obviamente tendientes a su búsqueda y localización”.

Josefina Pintor es buscada por sus tres hijas, quienes denunciaron la desaparición después de que saliera del domicilio de su pareja sentimental, donde se encontraba en una reunión. (Por Edgar Flores Maciel)