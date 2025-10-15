Fueron 24 horas de bloqueos carreteros organizados por productores del campo jalisciense, quienes exigen mejores precios para sus productos, principalmente maíz. Finalmente, este miércoles retiraron los camiones y tractores de los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo explicó para Notisistema Aldo Alatorre.

“En este preciso momento se está haciendo la liberación de la manifestación pacífica ya en el kilómetro 40 y en las demás, y en las demás, estas áreas de los puntos de bloqueo de Jalisco ya se están liberando. —¿Cuál es el motivo, qué acuerdos llegaron o qué va a pasar? —Vino ya presencialmente apoyo de la Secretaría de Gobernación y del secretario de Agricultura del Estado, donde vienen y reafirman un apoyo hacia los agricultores de Jalisco, donde se comprometen a tener el enlace con la Secretaría de Gobernación a nivel federal y hacer mesas redondas para poder corregir este tema que traemos del precio del maíz. Sería el día viernes, y los agricultores mantienen una posición que, si el día viernes no se resuelve la situación que se está requiriendo, volveríamos a manifestarnos.”

De no tener respuesta positiva por parte del gobierno federal, los productores amenazan con volver a los bloqueos carreteros. (Por Gustavo Cárdenas)