El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado en estado de descomposición dentro de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Santa María, en Guadalajara. El hallazgo se produjo luego de que vecinos reportaron olores fétidos provenientes del inmueble situado en la calle Santa Rita.

Al ingresar, policías municipales localizaron el cadáver parcialmente suspendido de una viga, y aunque en un inicio la escena parecía corresponder a una autolesión, la hipótesis cambió al observar que la víctima tenía las manos atadas a la espalda y presentaba signos evidentes de violencia.

Paramédicos de la Cruz Roja estimaron que el hombre habría muerto hace al menos una semana, aunque aún no se ha determinado si el deceso fue causado por golpes o por una lesión en el cuello. Vecinos aseguraron no haber notado movimientos extraños en el domicilio en días recientes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento del caso y realizó el resguardo del inmueble para recabar indicios que permitan identificar a la víctima y esclarecer el homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)