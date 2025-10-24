Mediante comunicados y videos que circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp, productores del campo, principalmente de maíz, anuncian nuevas protestas y bloqueos carreteros a nivel nacional, esto ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal respecto a las exigencias de mejores precios de garantías por sus cosechas.

En los mensajes se anuncian cierres en carreteras de estados como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Durango, Queretaro, Tlaxcala y Estado de México.

Para Jalisco también se prevé que los productores realicen protestas, sobre las carreteras Guadalajara-Colima y Guadalajara-Morelia.

En los desplegados se pide a la población tomar en cuenta que las movilizaciones comenzarían el lunes 27 a las 10 de la mañana, para tomar precauciones y evitar las zonas de las protestas. (Por Gustavo Cárdenas)