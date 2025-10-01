La Secretaría de Salud Federal reportó un total de 5 mil 053 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones en el país hasta este viernes, según su más reciente informe epidemiológico.

En las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos contagios, distribuidos en 25 estados y 127 municipios.

Chihuahua continúa como el epicentro del brote, seguido por Jalisco, Michoacán, Sonora y Guerrero.

El grupo más afectado corresponde a niñas y niños de 0 a 4 años, con una tasa de doce casos por cada 100 mil habitantes de ese rango de edad.

Las autoridades reiteraron el llamado a vacunar a menores y completar esquemas para contener la propagación del virus.