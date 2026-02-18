Los productores de maíz de Jalisco y de entidades vecinas han manifestado creciente inconformidad ante el incumplimiento en la entrega de los apoyos comprometidos.

El pasado 15 de febrero venció el plazo establecido para la dispersión del incentivo de 950 pesos por tonelada comercializada —800 pesos correspondientes al Gobierno Federal y 150 pesos al Gobierno Estatal—, sin que hasta el momento se haya concretado el pago.

Ante esta situación, los agricultores han advertido que podrían iniciar movilizaciones a partir de la próxima semana, en señal de protesta por la falta de acuerdos.