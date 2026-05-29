Productores mexicanos de camarón denunciaron el ingreso ilegal de producto procedente de Ecuador, situación que, aseguran, afecta gravemente la competitividad del sector nacional.

De acuerdo con representantes del Comité del Sistema Producto Camarón Sinaloa, en los últimos dos meses habrían ingresado al país más de 20 mil toneladas de camarón de contrabando, principalmente por las fronteras sur y norte.

Señalaron que el menor costo de producción en Ecuador, impulsado por subsidios y combustibles más baratos, genera una fuerte desventaja para los productores mexicanos.