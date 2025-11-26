Uno de los bloqueos carreteros en Jalisco se ubica sobre la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Cd. Guzmán. En ese punto, son los productores del campo de los gremios, como cañero, aguacatero y de berries, los inconformes; se oponen a la nueva Ley General de Aguas. Señalan que centralizaría las decisiones en la CONAGUA y quebrantaría modelos de siembra y economías en todos los estados.

“Tiene idea de lo que cuesta equipar un pozo? Por lo menos le diré, en mi caso y en mi familia: mi padre trabajó más de 30 años con temporal, vi su preocupación todos los años por si llovía. Ocupó 30 años y créditos para poder hacer un pozo y perforarlo. ¿Cuántos millones? Porque son millones los que se ocupan para tener un pozo. ¿Lo sabe?”

Los productores del sur señalan que no retirarán el bloqueo sobre la autopista en Cd. Guzmán hasta no tener un diálogo directo con la Federación. (Por Gustavo Cárdenas)