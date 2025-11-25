Luego de 30 horas de bloqueo, los campesinos que mantenían cerrada la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta Tula I, en Pachuca, Estado de México, retiraron sus casas de campaña, después de que elementos de la Fiscalía General de la República acudieron al sitio como parte de las investigaciones relacionadas con estos cierres carreteros.

Los agentes solicitaron el nombre del líder de los productores integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo, quienes se mantenían en el lugar desde ayer por la mañana.

Tras un encuentro ríspido, los manifestantes denunciaron haber sido intimidados y responsabilizaron al gobierno de cualquier situación que pudiera sucederles.