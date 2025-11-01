En dos semanas de operaciones del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia”, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la detención de 118 personas y el aseguramiento de un amplio arsenal, vehículos y cargamentos de droga en distintos municipios del estado.

Entre lo incautado se encuentran 56 armas, más de seis mil cartuchos, 62 artefactos explosivos, 92 vehículos, 425 kilos de metanfetamina, 16 kilos de mariguana y más de 11 mil litros y kilos de precursores químicos.

Del 21 al 23 de noviembre fueron detenidas 19 personas y se localizaron siete tomas clandestinas.

Todo quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras la Sedena mantiene patrullajes coordinados para reforzar la seguridad en la región.