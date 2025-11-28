Este viernes, las carreteras y autopistas del Estado de Jalisco amanecieron libres pues los productores del campo retiraron los bloqueos que comenzaron el pasado lunes 24 de noviembre.
Según la información publicada en redes sociales y difundida en grupos de WhatsApp, la medida de liberar las vías fue tras un diálogo directo con la Secretaría de gobernación en el que se prometieron 8 cosas:
– Pago de apoyos pendientes.
– Discusión sobre importación de granos.
– Créditos agrícolas.
– Creación de fiscalía para transportistas.
– Discusión de la Ley de Aguas Nacionales.
– Precio de garantía para el trigo.
– Precio de garantía para el maíz.
– Mesas de trabajo a partir del 8 de diciembre.
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes fue quien confirmó el levantamiento de los bloqueos, mientras los productores aceptaron el diálogo con el gobierno federal para la atención a sus exigencias. (Por Gustavo Cárdenas)
