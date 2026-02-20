El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie, informó que durante 2025 se realizaron 178 clausuras a establecimientos por emisión de contaminantes e irregularidades en su manejo, principalmente relacionadas con la gestión de residuos.

“La clausura se da cuando hay un riesgo ecológico, es decir, no nada más cuando le falte un papel o qué le falte cualquier cosa lo vamos a clausurar, sino porque hay un riesgo ecológico. De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a tema de gestión de residuos, el resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruidos, pero son las menos”.

Frangie añadió que la dependencia mantiene un seguimiento especial en la zona de intervención prioritaria del Río Santiago, donde el año pasado realizaron alrededor de 460 visitas de inspección, que derivaron también en clausuras por emisión de contaminantes. (Por Marck Hernández)