Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que su administración no dejará de buscar hasta que aparezca el último de los cuerpos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y hasta que se haga justicia en este caso.

“Aún cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos hemos demostrado que es factible, habla de una política humanista de los gobiernos de la Transformación y vamos a seguir trabajando. Reparación integral del daño y encontrar a los mineros y a la fecha seguimos trabajando en ello. Se hizo una reparación integral y además hemos seguido trabajando para que las viudas y las familias puedan tener una mejor pensión de la que tenían entonces y seguimos trabajando con la Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía General de la República no solamente para encontrar a los mineros sino para hacer justicia”.

Por esta razón hoy por la tarde visitará la mina donde se reunirá con los deudos y supervisará los trabajos de búsqueda. (Por Arturo García Caudillo)